Volante do Inter recebe sondagem de clube do México

O volante Ronaldo foi procurado pelo Juárez-MEX , que está interessado na sua contratação. O atleta de 29 anos começou 2026 como titular do Inter, mas perdeu espaço após a chegada de novos jogadores, especialmente Villagra .

O contrato de Ronaldo termina em dezembro de 2026. Na metade do ano ele já poderá assinar pré-contrato com outra equipe. A situação está sendo avaliada e uma saída em julho não pode ser descartada.