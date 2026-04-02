Veja este camarote da Arena do Grêmio

Arena do Grêmio recebeu nova pintura em março. Gustavo Lutz / Arquivo pessoal

O dia 2 de abril marca o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Neste mês, o Grêmio realiza uma série de ações reafirmando seu papel de valorização da inclusão, o respeito às diferenças e o acolhimento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em 2023 o clube apresentou o Camarote do Espectro Autista, que foi desenvolvido a partir de princípios de neuroarquitetura aplicados ao espectro autista, considerando crianças e adultos.

Veja como ficou

Cadastro

O torcedor autista deverá realizar o cadastro no site do Grêmio. Depois, é necessário enviar um e-mail para relacionao@arenapoa.com.br com a documentação necessária para a afinalização do cadastro PDC (identidade, laudo médico, comprovante de residência e telefone para contato). O prazo é de sete dias úteis para aprovação do cadastro após envio da documentação por e-mail.

Acesso ao camarote