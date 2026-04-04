Veja como ficou o gramado da Arena após evento religioso

Campo não sofreu grandes prejuízos por estrutura de evento. Eduárdo Schumacher / Grêmio, Divulgação

O gramado da Arena não sofreu grandes prejuízos após o evento religioso "Família ao Pé da Cruz 2026", realizado na sexta (3) no estádio do Grêmio. Como o palco utilizou apenas parte do círculo central, o campo de jogo não foi afetado pelo evento.

O público foi de 47 mil pessoas, e todos ficaram nas cadeiras e arquibancadas. Na manhã deste sábado (4) conversei com dirigentes do Grêmio e o relato é de que não haverá prejuízo técnico pela questão do campo de jogo para a partida contra o Remo pelo Brasileirão.

O cachê recebido pelo Grêmio foi de cerca de R$ 500 mil pelo evento da Igreja Universal. O confronto contra o Remo está marcado para às 20h30min deste domingo (5).

O vice-presidente Eduardo Schumacher publicou neste sábado, em uma rede social, uma foto do gramado: