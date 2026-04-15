Uma dor de cabeça de R$ 25 milhões no Grêmio

Grêmio não recebe valores de patrocínio máster desde outubro. Grêmio / Divulgação

O encerramento das atividades da Alfa, antiga patrocinadora máster do Grêmio, está causando um problema enorme para o clube. Desde outubro sem receber valores de patrocínio máster, a conta do prejuízo é de cerca de R$ 25 milhões.

Nesta conta estão os valores do final de 2025 e o dinheiro que poderia ter entrado com o novo patrocinador máster em 2026, algo que o clube ainda não conseguiu fechar.

Além disso, a Alfa não cumpriu o acordo para pagar cerca de R$ 12 milhões em 12 parcelas para encerrar a discussão na Justiça. Por isso, a batalha jurídica seguirá.

A expectativa da direção é conseguir fechar em breve dois novos patrocinadores para o clube. É importante ressaltar que o clube conseguiu, neste ano, parceiros para outras áreas do uniforme, como mangas e calções, o que diminuiu o impacto financeiro negativo.