Um calote milionário na dupla Gre-Nal

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A quebra do contrato da Alfa com Grêmio e Inter representa um calote milionário. Pegando como base o mês de outubro de 2025, quando os pagamentos foram suspensos, cada clube deveria receber ainda R$ 122 milhões até o final do contrato (R$ 224 milhões no total). Esta é a quantia que deveria ser paga pela empresa até o final do vínculo, em dezembro de 2027.

Na prática, apenas dez dos 36 meses contratados foram pagos. É verdade que a Alfa não precisaria quitar todo o valor do contrato em caso de interrupção. Para isso, existia uma multa de cerca de R$ 40 milhões. Mas o pagamento não foi feito.

Para piorar a situação, Grêmio e Inter não conseguem avançar na Justiça para receber os valores de outubro, novembro e dezembro de 2025, de cerca de R$ 12 milhões para cada clube. Apesar da dificuldade, as tentativas continuarão.