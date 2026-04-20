Por que o futuro destes dois jogadores é incerto no Inter

Alan Patrick e Borré em treino do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A derrota para o Mirassol voltou a mostrar algumas dificuldades do Inter, entre elas a incapacidade de Alan Patrick e Borré resolverem os problemas ofensivos do time.

O articulador e o centroavante simplesmente não conseguem uma sequência de boas atuações, o que deixa a equipe com o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro.

Alan Patrick já chegou a ficar na reserva em algumas partidas fora de casa. E isto poderá se repetir nesta semana. No caso de Borré, o último gol marcado foi em fevereiro, contra o Ypiranga. De lá para cá, são 11 jogos sem balançar as redes.

Uma questão que precisará ser avaliada com muita atenção é a situação contratual da dupla. Alan Patrick, 34 anos, tem vínculo até dezembro de 2027. Borré, 30 anos, tem contrato até dezembro de 2028.

Se não houver uma melhora técnica, será difícil suportar esses contratos longos e caros. Por isso, não será um absurdo uma avaliação sobre possibilidade de transferência dos dois nas próximas janelas.