Pezzolano acompanha ex-zagueiro em torneio de tênis em Porto Alegre: "Fiquei encantado"

Paulo Pezzolano, técnico do Inter, marcou presença em um torneio de tênis no Grêmio Naútico União para torcer pelo ex-zagueiro Paulo André, que disputou o ITF MT-400, competição master de tênis. O evento ocorreu entre os dias 6 e 11 de abril em Porto Alegre.

Pezzolano e Paulo André jogaram juntos no Athletico-PR em 2006. Depois Paulo André virou diretor esportivo e contratou Pezzolano como técnico para o Cruzeiro e Valladolid-ESP.

As imagens foram gravadas pela jornalista Rafaela Meditsch para as redes sociais da Federação Nacional do Atleta Sênior de Tênis do Brasil.

— Avisei que estaria em Porto Alegre e que queria encontrá-lo. Falei sobre o torneio e ele disse que viria acompanhar. Achei que estava brincando, mas na hora do jogo olhei para o lado e ele veio mesmo — contou brincando Paulo André.

— É a primeira vez que vejo o jogo do Paulo André. Fiquei encantado, jogou para caramba. Estou feliz porque ele está fazendo algo que gosta — explicou Pezzolano.