Pezzolano acompanha ex-zagueiro em torneio de tênis em Porto Alegre: "Fiquei encantado"

Paulo Pezzolano, técnico do Inter, marcou presença em um torneio de tênis no Grêmio Naútico União para torcer pelo ex-zagueiro Paulo André, que disputou o ITF MT-400, competição master de tênis. O evento ocorreu entre os dias 6 e 11 de abril em Porto Alegre.
Pezzolano e Paulo André jogaram juntos no Athletico-PR em 2006. Depois Paulo André virou diretor esportivo e contratou Pezzolano como técnico para o Cruzeiro e Valladolid-ESP.
As imagens foram gravadas pela jornalista Rafaela Meditsch para as redes sociais da Federação Nacional do Atleta Sênior de Tênis do Brasil.
— Avisei que estaria em Porto Alegre e que queria encontrá-lo. Falei sobre o torneio e ele disse que viria acompanhar. Achei que estava brincando, mas na hora do jogo olhei para o lado e ele veio mesmo — contou brincando Paulo André.
— É a primeira vez que vejo o jogo do Paulo André. Fiquei encantado, jogou para caramba. Estou feliz porque ele está fazendo algo que gosta — explicou Pezzolano.
Paulo André sempre foi apaixonado pelo tênis. Nos últimos anos está se dedicando e disputando competições. Mas, apesar da torcida, o ex-zagueiro foi derrotado na última quinta-feira (9) por Fabio Brada, santanense que chegou a disputar a Copa Davis pelo Jordânia.