Os três pontos importantes para entender o futuro de Arthur no Grêmio

Arthur, relacionado para o jogo do Grêmio nesta quarta-feira contra o Montevideo City Torque, ainda está com o futuro indefinido no clube gaúcho.
O empréstimo da Juventus termina em junho e não existe valor definido para a compra. Por isso, o clube italiano pode pedir a quantia que quiser para vender o jogador.
Para entender melhor a situação, a coluna detalha três pontos importantes da novela:
- Arthur não recebeu até o momento nenhum contato do Como-ITA. O interesse foi divulgado por jornalistas italianos e argentinos. Mas o volante não foi procurado.
- A prioridade de Arthur é ficar na Arena. Se Grêmio e Juventus chegarem a um acordo, a questão contratual do jogador não será problema.
- Um detalhe importante é que o Grêmio não tem condições financeiras de fazer uma grande proposta para a Juventus. A tentativa será de uma composição em boas condições para o clube gaúcho. Por isso será fundamental saber o que o clube italiano pretende receber, o que ainda não foi informado.