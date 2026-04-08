Os três pontos importantes para entender o futuro de Arthur no Grêmio

Arthur quer permanecer no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

Arthur, relacionado para o jogo do Grêmio nesta quarta-feira contra o Montevideo City Torque, ainda está com o futuro indefinido no clube gaúcho.

O empréstimo da Juventus termina em junho e não existe valor definido para a compra. Por isso, o clube italiano pode pedir a quantia que quiser para vender o jogador.

Para entender melhor a situação, a coluna detalha três pontos importantes da novela: