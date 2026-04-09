O valor que o Liverpool quer para vender Alisson à Juventus

Alisson, de 33 anos, está desde 2018 no Liverpool. THIBAUD MORITZ / AFP

A Juventus de fato tem interesse na contratação do goleiro Alisson, formado no Inter e atualmente no Liverpool. Para fazer a negociação, o clube da Inglaterra pensa em faturar algo próximo a 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões).

Se este valor for confirmado, o Inter teria direito e receber cerca de R$ 5 milhões pela formação do goleiro.

Alisson, de 33 anos, está desde 2018 no Liverpool. Se a negociação for concretizada, ele voltará ao futebol italiano, onde jogou na Roma entre 2016 e 2018.

Em 2025, antes do jogo do Brasil contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Alisson revelou que ainda pretende jogar novamente no Inter, de onde saiu em 2016 justamente para atuar na capital italiana.