O que ouvi no Grêmio sobre quatro especulações para a janela de julho

Goztepe-TUR tem interesse em André Henrique. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Os últimos dias foram movimentados, com algumas notícias sobre possibilidades de negociações do Grêmio para a próxima janela de transferências, que estará aberta a partir de julho.

O clube deverá receber propostas por alguns jogadores do elenco. Mas também pretende trazer reforços, especialmente para a lateral-direita.

Aqui um resumo do que escutei no Grêmio sobre quatro assuntos que foram comentados recentemente.

Interesse do Goztepe-TUR em André Henrique

O clube segue tentando a contratação do centroavante. Uma negociação na janela de julho não pode ser descartada.

Martirena na pauta do Grêmio

O lateral-direito uruguaio do Racing-ARG interessa. A direção gremista poderá apresentar proposta para trazer o atleta em julho.

O interesse foi revelado pelo empresário do atleta. Mas até agora o Grêmio não recebeu nenhuma procura do clube português.

Interesse do Grêmio em Alejandro Marqués

Direção gremista garante que não fez qualquer tipo de consulta pelo atacante, que joga no Estoril-POR e que já teve passagem pela base de Juventus e Barcelona.