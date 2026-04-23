O que ouvi no Grêmio sobre quatro especulações para a janela de julho

Os últimos dias foram movimentados, com algumas notícias sobre possibilidades de negociações do Grêmio para a próxima janela de transferências, que estará aberta a partir de julho.
O clube deverá receber propostas por alguns jogadores do elenco. Mas também pretende trazer reforços, especialmente para a lateral-direita.
Aqui um resumo do que escutei no Grêmio sobre quatro assuntos que foram comentados recentemente.
Interesse do Goztepe-TUR em André Henrique
O clube segue tentando a contratação do centroavante. Uma negociação na janela de julho não pode ser descartada.
Martirena na pauta do Grêmio
O lateral-direito uruguaio do Racing-ARG interessa. A direção gremista poderá apresentar proposta para trazer o atleta em julho.
O interesse foi revelado pelo empresário do atleta. Mas até agora o Grêmio não recebeu nenhuma procura do clube português.
Interesse do Grêmio em Alejandro Marqués
Direção gremista garante que não fez qualquer tipo de consulta pelo atacante, que joga no Estoril-POR e que já teve passagem pela base de Juventus e Barcelona.
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