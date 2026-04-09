O futuro de Luís Castro no Grêmio

Os últimos resultados negativos do Grêmio pressionam o trabalho de Luís Castro no comando da equipe.
Apesar do título gaúcho, o aproveitamento ao longo da temporada é baixo. E a sequência recente ligou o sinal de alerta. Além disso, as atuações também não empolgam.
No entanto, a avaliação da direção do Grêmio é de que as correções precisam ser feitas internamente. Com este grupo de trabalho. O objetivo é corrigir, com a permanência de Luís Castro, questões táticas e técnicas da equipe.
Nem mesmo um resultado negativo no Gre-Nal parece ser capaz de mudar esta convicção. É claro que um clássico sempre pode mudar tudo, especialmente quando dá tudo errado. Mas, ao que tudo indica, Luís Castro seguirá como técnico do time, com a confiança de que conseguirá reverter o momento ruim da equipe.
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