O futuro de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro chegou no início do ano ao Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Os últimos resultados negativos do Grêmio pressionam o trabalho de Luís Castro no comando da equipe.

Apesar do título gaúcho, o aproveitamento ao longo da temporada é baixo. E a sequência recente ligou o sinal de alerta. Além disso, as atuações também não empolgam.

No entanto, a avaliação da direção do Grêmio é de que as correções precisam ser feitas internamente. Com este grupo de trabalho. O objetivo é corrigir, com a permanência de Luís Castro, questões táticas e técnicas da equipe.

Nem mesmo um resultado negativo no Gre-Nal parece ser capaz de mudar esta convicção. É claro que um clássico sempre pode mudar tudo, especialmente quando dá tudo errado. Mas, ao que tudo indica, Luís Castro seguirá como técnico do time, com a confiança de que conseguirá reverter o momento ruim da equipe.