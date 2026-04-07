O clube da Itália que surge como concorrente do Grêmio para comprar Arthur

Arthur tem contrato de empréstimo até junho. Duda Fortes / Agencia RBS

A permanência de Arthur no Grêmio não será fácil. A direção tricolor prepara uma proposta de compra, mas a Juventus deverá receber outras ofertas pelo volante. O Como da Itália surge como o principal concorrente neste momento.

No início deste ano veio a informação da Itália de que a Juventus teria pedido 9 milhões de euros para fazer a venda após receber uma consulta do Como. Na segunda-feira (6) o jornalista Juan Pablo Méndez trouxe a informação de que a negociação entre os dois clubes italianos está em andamento.

O empréstimo termina em junho, e o Grêmio fará proposta para tentar comprar Arthur. No entanto, a capacidade financeira do clube não permite trabalhar com valores altos. No contrato não existe valor definido para a venda do atleta. A Juventus pode pedir o que achar justo.

O Como está em boa fase. Neste momento é o quarto colocado do Campeonato Italiano, o que permite sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.