Jogador do Grêmio é multado pela Conmebol

Nardoni recebeu multa de R$ 7,5 mil por expulsão contra o Riestra. Renan Mattos / Agencia RBS

O volante Nardoni foi punido pela Conmebol com uma multa de R$ 7,5 mil pela expulsão na partida contra o Riestra, pela Copa Sul-Americana, na Arena, no dia 14 de abril.

O Tribunal de Disciplina da entidade alegou que Nardoni teve "conduta imprópria", com "jogada brusca grave por meio de entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário".

O jogador do Grêmio atingiu o atleta Nicolas Watson, do Riestra, após uma entrada com o pé alto.