Inter poderá receber R$ 6 milhões da Fifa

Tudo depende da convocação de atletas colorados para a Copa do Mundo. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter poderá receber neste ano cerca de R$ 6 milhões da Fifa. Isso porque a entidade criou o Programa de Benefícios aos Clubes, que prevê a distribuição de quase R$ 2 bilhões para clubes que tiverem jogadores convocados para a próxima Copa do Mundo.

A distribuição da quantia varia de acordo com o número de dias que os jogadores ficam disponíveis para as suas seleções. Neste período, os clubes recebem um ressarcimento por ter que pagar os salários dos atletas sem poder utilizá-los.

A Fifa calcula um valor médio por atleta e faz a divisão entre os clubes. O Inter terá direito a cerca de R$ 6 milhões se tiver estes quatro jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026: Rochet (Uruguai), Félix Torres (Equador), Carbonero (Colômbia) e Borré (Colômbia).