Inter encaminha renovação de parceria importante

Imply é responsável pelo fornecimento de tecnologias e serviços, incluindo plataforma integrada de venda de ingressos. Duda Fortes / Agencia RBS

Inter e Imply estão próximos de acertar a permanência de uma parceria extremamente importante. O contrato de renovação está encaminhado e poderá ser anunciado em breve.

A Imply, empresa gaúcha de Santa Cruz do Sul, é responsável pelo fornecimento de tecnologias e serviços, incluindo plataforma integrada de venda de ingressos, plataforma de gerenciamento do programa de sócios, super app, controle de acesso facial e fornecimento dos telões em LED, que recentemente foram trocados.

Além disso, a empresa também é parceira do projeto de revitalização do Gigantinho e será a tiqueteira oficial do complexo.