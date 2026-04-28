Inter encaminha renovação de parceria importante

Inter e Imply estão próximos de acertar a permanência de uma parceria extremamente importante. O contrato de renovação está encaminhado e poderá ser anunciado em breve.
A Imply, empresa gaúcha de Santa Cruz do Sul, é responsável pelo fornecimento de tecnologias e serviços, incluindo plataforma integrada de venda de ingressos, plataforma de gerenciamento do programa de sócios, super app, controle de acesso facial e fornecimento dos telões em LED, que recentemente foram trocados.
Além disso, a empresa também é parceira do projeto de revitalização do Gigantinho e será a tiqueteira oficial do complexo.
Inter e Imply trabalham juntos desde 2017. Os detalhes do novo acordo deverão ser divulgados em breve.