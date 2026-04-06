Ex-volante do Grêmio erra mensagem no WhatsApp e deverá ser dispensado

Wallace pode estar de saída do Cruzeiro. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Walace, volante campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio, deverá ser dispensado pelo Cruzeiro. O motivo é inusitado. Ele mandou em grupo de WhatsApp de jogadores e dirigentes do clube uma mensagem com críticas fortes contra um colega do grupo após a derrota para o São Paulo, no último sábado (4).

A suspeita é de que ele errou o grupo em que queria mandar a mensagem, pois apagou o conteúdo logo depois. No entanto o fato causou um estrago enorme, quebrando a confiança com o grupo.

Como o time já está em péssima fase, na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o volante, sem ambiente, foi afastado da viagem para Guayaquil, onde o Cruzeiro joga nesta terça-feira (7) contra o Barcelona pela Libertadores.

Além disso, Walace, que é reserva da equipe, deverá ser dispensado e possivelmente será negociado na próxima janela.