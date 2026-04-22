Discreto, mas eficiente: quem é a boa surpresa do Grêmio

Formando nas categorias de base, ele chegou aos poucos no grupo principal do Grêmio. E somente em fevereiro deste ano ficou em definitivo. A estreia veio em um jogo duríssimo contra o Palmeiras, sem comprometer.
De lá para cá, são seis partidas de Pedro Gabriel como titular da lateral-esquerdo. Ele não foi brilhante, mas foi sempre eficiente. Nesta terça, teve boa atuação na vitória contra o Confiança pela Copa do Brasil, Tudo isto com apenas 18 anos.
Ele chegou discreto, sem badalação. E deu conta do recado. Ultrapassou Caio Paulista na hierarquia e hoje é o titular. Será assim até a volta de Marlon. Pedro Gabriel é uma boa novidade na equipe do Grêmio nesta temporada.