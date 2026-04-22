Discreto, mas eficiente: quem é a boa surpresa do Grêmio

Pedro Gabriel durante jogo contra o Confiança. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Formando nas categorias de base, ele chegou aos poucos no grupo principal do Grêmio. E somente em fevereiro deste ano ficou em definitivo. A estreia veio em um jogo duríssimo contra o Palmeiras, sem comprometer.

De lá para cá, são seis partidas de Pedro Gabriel como titular da lateral-esquerdo. Ele não foi brilhante, mas foi sempre eficiente. Nesta terça, teve boa atuação na vitória contra o Confiança pela Copa do Brasil, Tudo isto com apenas 18 anos.

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