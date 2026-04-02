Depois de seis anos foragida, empresária do caso Ronaldinho é presa no Paraguai

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Dalia López, 55 anos, empresária responsável pelo escândalo dos passaportes falsos de Ronaldinho e Assis em 2020, foi presa na manhã desta quinta-feira em Assunção, no Paraguai. Ela estava foragida há seis anos.

O que chamou a atenção foi o estado de Dalia no momento da prisão. Os policiais revelaram que ela estava dopada e as primeiras informações dão conta de que a empresária vivia assim a maior parte do tempo, praticamente em cárcere privado. Por isso, seu companheiro, Luis Alberto Gauto Cano, 42 anos, também foi detido.

As pistas para a prisão foram dadas por familiares de Dalia, que temiam pela sua saúde. No local do esconderijo, no bairro de San Cristóbal de Assunción, foram encontrados US$ 220 mil e 3 milhões de guaranis (cerca de R$ 250 mil).

Dalia López era uma poderosa empresária paraguaia. Em 2020, na época da detenção de Ronaldinho, ela era responsável por empresas de diversos setores, além de ser extremamente influente no Aeroporto Silvio Pettirossi, em Luque. Foi ali que Ronaldinho e Assis receberam os passaportes falsos para entrar no país. Dalia foi a responsável por toda a operação.

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