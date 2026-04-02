Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Mistério resolvido
Opinião

Depois de seis anos foragida, empresária do caso Ronaldinho é presa no Paraguai

Dalia López foi encontrada em Assunção

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