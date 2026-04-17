Como está o lateral uruguaio que o Grêmio quer contratar em julho

Gastón Martirena, uruguaio de 26 anos, é o lateral-direito que está na pauta do Grêmio. O objetivo do clube gaúcho é chegar a um acordo com o Racing-ARG e conseguir a liberação na próxima janela, em julho.
Em abril, Martirena atingiu a marca de 100 jogos pelo Racing. A marca foi batida quando entrou no final do clássico contra o Independiente. Na partida seguinte marcou um gol contra o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana.
O lateral-direito chegou ao Racing em 2023, quando foi comprado do Liverpool-URU. Foi campeão da Copa Sul-Americana de 2024 e da Recopa em 2025. Mas, neste ano, perdeu espaço para Ezequiel Cannavo, que tem maior poder de marcação. Contra o Botafogo, Martirena chegou a ser aproveitado no meio-campo.
O uruguaio soma oito jogos e um gol marcado nesta temporada. O contrato com o Racing vai até dezembro de 2027.