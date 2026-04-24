Arena terá promoção em jogo para o Grêmio confirmar recuperação

Após a vitória contra o Confiança pela Copa do Brasil, o Grêmio tenta confirmar a recuperação na partida de domingo (26) contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. E para isso, a Arena terá uma promoção especial.
Os sócios cadeira e arquibancada terão direito a um ingresso gratuito para acompanhante no seu respectivo setor, por meio do resgate da entrada e atribuição ao portador, no site do Grêmio.
Uma promoção interessante será no setor Gold Premium Sul. Com valor de R$ 220 será possível ter a experiência completa com open food, open bar soft, espaço kids e atrações especiais no pré-jogo e no intervalo.
O jogo será no horário tradicional das 16h de domingo. Com a vitória no último jogo, mudanças na equipe e promoções, a expectativa é de um bom público. E tudo isso será importante, pois depois o Grêmio terá três jogos na sequência fora de casa (Palestino, Athletico-PR e Riestra).
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