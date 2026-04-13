Adversário do Grêmio na Sul-Americana compra camisa e customiza uniforme

O uniforme principal é preto, e os funcionários do Riestra bordam nas camisas o símbolo do clube e os patrocínios. Deportivo Riestra / Divulgação

O Deportivo Riestra, adversário do Grêmio nesta terça-feira (14) pela Copa Sul-Americana, tem um modelo diferente de uniforme. Sem acordo com fornecedor de material esportivo, o clube argentino compra camisas básicas de treinos da Adidas e faz a customização por conta própria.

O uniforme principal é preto, e os funcionários do Riestra bordam nas camisas o símbolo do clube e os patrocínios. O fardamento reserva é branco, seguindo o mesmo modelo de customização.

O Riestra estreou na primeira divisão da Argentina em 2024. No ano passado, com boa campanha na competição nacional, conseguiu classificação para a Copa Sul-Americana. O clube fará na Arena o seu primeiro jogo oficial no exterior.