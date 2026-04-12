A explicação do Grêmio para ainda não ter patrocínio máster e a negociação com a BYD

Eduardo Gabardo

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Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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