A explicação do Grêmio para ainda não ter patrocínio máster e a negociação com a BYD

Odorico Roman quer apresentar novidades ainda em abril. Eduardo Gabardo / Agencia RBS

A falta de patrocínio máster na camisa do Grêmio gera preocupação, pois o clube está sem uma receita considerada extremamente importante. Desde que assumiu, a nova gestão busca fechar com um novo parceiro para o lugar da Alfa, mas ainda não conseguiu.

Uma justificativa dada pelo presidente Odorico Roman é o planejamento das grandes empresas, que fecham com muita antecedência o seu cronograma de marketing para o ano seguinte.

Em 2026, muitas empresas fecharam esta projeção ainda em outubro de 2025. E não é fácil viabilizar rapidamente aportes de valores que podem chegar a R$ 50 milhões por ano, muitas vezes com necessidade de aprovação do Exterior.

Mesmo assim, o objetivo é apresentar novidades ainda em abril. A meta é fechar com dois novos patrocinadores: o máster, na frente da camisa, e mais um, em outra área do fardamento.

Uma possibilidade, nesta outra área, é a montadora de carros chinesa BYD. A negociação está em andamento e a situação está em fase de análise para aprovação.