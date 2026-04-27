A expectativa do Grêmio após a bomba de Hulk no Atlético-MG

Ciclo de Hulk deve se encerrar no Galo. Divulgação / Atlético-MG

A notícia da possibilidade da saída imediata de Hulk do Atlético-MG caiu como uma bomba em Belo Horizonte. Ele foi cortado do jogo contra o Flamengo para não ultrapassar o limite de jogos que impede transferência para outro clube no Campeonato Brasileiro.

A informação do GE é de que novamente o Fluminense está tentando a contratação do atacante. O certo é que o ciclo de Hulk está se encerrando no Galo. O seu contrato termina em dezembro, e pelo jeito ele será liberado de forma antecipada.

No início do ano, quando o Fluminense também procurou Hulk, o Atlético-MG sondou a situação de Braithwaite no Grêmio. Mas na época não houve qualquer tipo de avanço.

Agora o Grêmio tem a expectativa de uma nova procura do clube mineiro. A direção gremista trabalha com a informação de que a sondagem poderá acontecer caso Hulk de fato saia de Belo Horizonte. Se isto ocorrer, a situação será analisada.

Braithwaite tem contrato até 2027 na Arena. Seu desejo é permanecer em Porto Alegre e cumprir o acordo. Nesta temporada, desde que voltou da lesão, disputou nove partidas pelo clube.