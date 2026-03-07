Veja como ficaram as camisas de Inter e Grêmio para o Gre-Nal

A campanha de prevenção à violência contra a mulher Não maquie, denuncie, lançada no final do ano passado pelo governo do Estado e estendida, agora, para trazer os homens para esse debate, conta também com a parceria de Grêmio e Internacional.
Aproveitando a audiência masculina da decisão do Campeonato Gaúcho neste domingo (8), os jogadores de ambos os times utilizarão uniformes com mensagem de combate à violência contra a mulher durante o Gre-Nal.
A mensagem com a ação contra o feminicídio estará nos uniformes de Inter e Grêmio. A proposta é alertar os homens e propor reflexão sobre os índices de feminicídio no Rio Grande do Sul.
A decisão do Gauchão, que começou na semana passada, na Arena, e termina neste domingo, no Beira-Rio, vem servindo de palco para estimular o engajamento contra a violência de gênero.
Além das mensagens nas camisetas dos jogadores, haverá outras ações de publicidade no estádio antes e durante a partida. Números e estatísticas de feminicídios e de outros crimes contra mulheres serão exibidos em diferentes espaços.
A ideia é reforçar a mensagem de que a violência de gênero precisa ser encarada como um problema estrutural, que exige enfrentamento coletivo. A mobilização também contará com inserções na televisão e no rádio, além da participação de influenciadores digitais.