Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Administração
Opinião

Quem é o gaúcho que o Flamengo contratou para comandar o Maracanã

Fred Nantes será o novo CEO do Complexo do Maracanã

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS