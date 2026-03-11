Quem é o gaúcho que o Flamengo contratou para comandar o Maracanã

Novo CEO do Maracanã atuou na Conmebol. Martin Ortíz / Conmebol

O gaúcho Fred Nantes, ex-diretor da Conmebol, é o novo CEO do Complexo do Maracanã, que reúne o estádio do Maracanã e o ginásio Maracanãzinho.

A contratação foi feita pelo Flamengo, que tem a concessão para a operação e exploração do estádio por 20 anos. Pelo acordo com o governo do Rio de Janeiro, o Flamengo tem 65% de participação econômica e o Fluminense fica com os outros 35%.

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Fred Nantes tem larga experiência em eventos esportivos. Na Copa do Mundo de 2014 ele foi responsável pela área de competição, cuidando do calendário de jogos, preparação dos gramados e centros de treinamentos de seleções.