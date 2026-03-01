Presidentes de Inter e Grêmio são convidados para audiência pública em Brasília

Grêmio vive momento de definição da troca da Libra para a FFU. Jeff Botega / Agencia RBS

Alessandro Barcellos, presidente do Inter e da FFU (Futebol Forte União), e Odorico Roman, presidente do Grêmio, foram convidados para uma audiência pública em Brasília para tratar dos desafios atuais das ligas do futebol brasileiro.

O convite feito pelo deputado Beto Pereira (PSDB-MS) inclui também Silvio Matos (CEO da Libra), Matheus Souto Maior (presidente do Sport), um representante dos clubes da Série B, um representante da CBF e um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O objetivo é discutir os problemas e desafios na formação das ligas do futebol brasileiro. No texto enviado aos convidados são citadas algumas questões polêmicas, como a que envolve uma ação na Justiça de sócios do Sport contra a FFU pedindo a nulidade do acordo alegando uma relação jurídica desigual, onde os clubes não tem força suficiente para as tomadas de decisões.

Além disso, 18 clubes da Série B divulgaram recentemente um manifesto de insatisfação contar a FFU. A situação da Libra, com problemas de gestão e uma ação judicial em que o Flamengo contesta a divisão de valores, também será discutida.