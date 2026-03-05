O que ouvi no Grêmio sobre Martirena, lateral do Racing-ARG

O lateral-direito Gastón Martirena. JUAN MABROMATA / AFP

O jornal Olé da Argentina publicou nesta quinta-feira (5) uma informação de que o Grêmio procurou o Racing e fez uma proposta de empréstimo pelo lateral-direito Gastón Martirena, de 26 anos, e no clube desde 2023.

O que se disse por lá é que o Racing recusou a oferta, o que irritou o atleta. Em busca de mais informações, procurei dirigentes do Grêmio para entender melhor esta questão.

E todas as respostas foram iguais: "O foco é no Gre-Nal". Ninguém quis falar sobre o assunto, pois o Grêmio está próximo da conquista do título gaúcho e qualquer descuido poderá ter repercussão interna.

Mas o que me chamou a atenção é que ninguém desmentiu a notícia. Por isso não será surpresa se esta situação for retomada para a janela da metade do ano, a partir de julho.

No momento o Grêmio conta com Pavon como titular da posição. João Pedro está novamente machucado e Marcos Rocha perdeu espaço.