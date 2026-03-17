O detalhe da janela de transferências que será um problema para o Inter

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Inter precisará de uma sacudida para conseguir a recuperação e deixar a zona do rebaixamento. Mas, ao que tudo indica, isto deverá ser feito sem grandes acréscimos no grupo de jogadores.
A janela que está aberta até o dia 27 de março permite apenas a contratação de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais por outras equipes brasileiras.
Ou seja, dificilmente chegará uma grande contratação. O reforço que o Inter busca é o zagueiro João Marcelo, 25 anos, reserva do Cruzeiro. Não é jogador que mudará a vida do Inter. E ainda será preciso derrubar o transfer ban da Fifa para conseguir inscrever esse atleta.
Depois disso, a janela abrirá de novo apenas em julho. Neste mês, o campeonato já estará no início do segundo turno. Ou seja, metade da competição será com esse grupo. Será com esse time a briga para sair da zona do rebaixamento.