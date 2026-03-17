Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Mercado
Opinião

O detalhe da janela de transferências que será um problema para o Inter

Clube deverá ter todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro sem grandes alterações no grupo de jogadores

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS