O detalhe da janela de transferências que será um problema para o Inter

Fabinho Soldado e Alessandro Barcellos tentarão reforços na próxima janela. Jeff Botega / Agencia RBS

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Inter precisará de uma sacudida para conseguir a recuperação e deixar a zona do rebaixamento. Mas, ao que tudo indica, isto deverá ser feito sem grandes acréscimos no grupo de jogadores.

A janela que está aberta até o dia 27 de março permite apenas a contratação de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais por outras equipes brasileiras.

Ou seja, dificilmente chegará uma grande contratação. O reforço que o Inter busca é o zagueiro João Marcelo, 25 anos, reserva do Cruzeiro. Não é jogador que mudará a vida do Inter. E ainda será preciso derrubar o transfer ban da Fifa para conseguir inscrever esse atleta.