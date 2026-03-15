Lançamento da nova camisa do Grêmio terá surpresa em pontos estratégicos de Porto Alegre

Camiseta do Grêmio produzida pela New Balance será divulgada na quarta-feira (18). @gremio / Instagram/Reprodução

O lançamento de apresentação da nova camisa do Grêmio, produzida pela fornecedora de material esportivo New Balance, acontecerá na quarta-feira (18). E a ação terá uma surpresa em pontos estratégicos de Porto Alegre.

O objetivo é movimentar a cidade, pois serão distribuídas camisas para os torcedores que conseguirem localizar o voucher que dará o direito ao presente.

Os cupons ficarão em pontos que tenham ligação com o Grêmio, como o Olímpico, por exemplo.

A nova camisa, que terá novidades como mangas pretas e degradê das cores azul e preta nas listras verticais, será utilizada pelo time no jogo de quinta-feira (19), contra o Vitória, na Arena.