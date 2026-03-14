Grêmio, venda de ativos e liga; veja a entrevista com o CEO da FFU

A coluna conversou com Gabriel Lima, CEO da FFU. Reprodução YouTube GZH

A direção do Grêmio deverá definir nos próximos dias se ficará na Libra ou se fará a migração para a Futebol Forte União (FFU). O momento é de análise interna para tomar a melhor decisão para o futuro do clube.

Após demonstrar descontentamento com algumas questões da Libra, houve uma aproximação com a FFU. Na próxima quarta-feira (18) acontecerá no Rio de Janeiro uma reunião da Libra, com o objetivo de atender os pedidos para a permanência do Grêmio no grupo.

Neste momento, a FFU aguarda a definição do Grêmio. Para entender melhor como está a situação e também para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do bloco comercial, a coluna conversou com Gabriel Lima, CEO da FFU:

— O Grêmio é um gigante do futebol brasileiro. A FFU e a Libra querem o Grêmio no seu grupo, pois tem um peso e uma relevância importantes. Será fundamental para as negociações e também para os debates de formação de liga. Houve um pedido do Grêmio de um tempo maior para apreciação desta questão, e respeitamos isso porque isto precisa ser um movimento de convicção. Então precisa ser feito com calma — explicou Gabriel Lima.

A entrevista completa em vídeo está no canal de GZH no Youtube. Na conversa, Gabriel Lima explica como seria a venda do percentual dos direitos de TV pelos 50 anos, além de esclarecer outras questões importantes, como a resistência de alguns clubes sobre a divisão de recursos em caso de entrada do Grêmio no grupo.

Confira abaixo a entrevista: