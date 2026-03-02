Grêmio terá compromisso importante na Conmebol

Grêmio será cabeça de chave e estará no pote 1 do sorteio. Staff Images / Conmebol

O Grêmio terá um compromisso importante neste mês, na sede da Conmebol, no Paraguai. O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana está marcado para o dia 19 de março e será acompanhado de perto pelos dirigentes do clube.

Durante o evento, serão conhecidos os adversários na fase de grupos da competição. O Grêmio será cabeça de chave e estará no pote 1 do sorteio.

Os demais brasileiros classificados são Atlético-MG, São Paulo, Bragantino, Santos e Vasco. Além disso, também participarão da competição clubes importantes como River Plate, Racing, San Lorenzo, Universidad de Chile, Atletico Nacional de Medellín e Olímpia.

O início da fase de grupos será no dia 8 de abril. A final, marcada para Barranquilla, está programada para o dia 21 de novembro.