Grêmio tem reunião decisiva no Rio de Janeiro

CEO Alex Leitão será o representante do clube. Duda Fortes / Agencia RBS

A assembleia da Libra, marcada para esta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro, será decisiva para o Grêmio definir se realmente ficará no bloco comercial do qual faz parte, ou se mudará para a Futebol Forte União (FFU).

Neste momento a tendência é de permanência na Libra. Mas para a decisão ser sacramentada, é preciso a confirmação de algumas reivindicações do Grêmio, como protagonismo na tomada de decisões, correção de falhas contratuais da liga e confirmação da linha de crédito do Banco Daycoval.

O CEO Alex Leitão deverá representar o Grêmio no encontro no Rio. O presidente Odorico Roman viaja na quarta-feira (18) para o Paraguai, onde acompanhará, na quinta-feira (19), o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana.