Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

Reivindicações
Notícia

Grêmio tem reunião decisiva no Rio de Janeiro

Encontro poderá definir permanência do clube na Libra

Eduardo Gabardo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS