Grêmio prepara proposta por atleta uruguaio

Martirena durante jogo do Racing. JUAN MABROMATA / AFP

A direção do Grêmio tem interesse na contratação do lateral-direito uruguaio Gastón Martirena, 26 anos, do Racing-ARG. O clube prepara uma proposta e fará a tentativa da sua contratação na próxima janela de transferências, em julho.

A procura inicial ocorreu em fevereiro, mas o Racing não aceitou as condições oferecidas pelo Grêmio. Por isso, a nova investida será na metade do ano.