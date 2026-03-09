Grêmio prepara proposta por atleta uruguaio

A direção do Grêmio tem interesse na contratação do lateral-direito uruguaio Gastón Martirena, 26 anos, do Racing-ARG. O clube prepara uma proposta e fará a tentativa da sua contratação na próxima janela de transferências, em julho.
A procura inicial ocorreu em fevereiro, mas o Racing não aceitou as condições oferecidas pelo Grêmio. Por isso, a nova investida será na metade do ano.
Martirena foi revelado pelo Liverpool-URU, onde atuou até 2022. Chegou em 2023 no Racing, onde soma 97 jogos, 10 gols e 14 assistências.