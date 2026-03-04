Grêmio envia pedido para a CBF sobre a arbitragem do Gre-Nal

Tricolor quer arbitragem com o respaldo da CBF. Jeff Botega / Agencia RBS

A diretoria do Grêmio enviou um documento para a CBF com um pedido para o Gre-Nal de domingo (8). O clube solicita a presença de um representante da entidade no Beira-Rio. No documento, é citada a preocupação com um possível clima hostil no estádio.

O pedido é para ter a presença de Rodrigo Martins Cintra, chefe de arbitragem da CBF, no Beira-Rio, ou algum representante indicado pelo presidente Samir Xaud.

O objetivo é que a arbitragem tenha o respaldo da CBF para que possa ter uma atuação tranquila.