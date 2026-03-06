Grêmio envia ofícios para Brigada Militar e Ministério Público por preocupação com clima hostil no Gre-Nal

Clube lembrou episódios recentes envolvendo problemas com deslocamento de time e torcida. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A direção do Grêmio enviou ofícios para o Comando da Brigada Militar e Ministério Público, com alertas sobre um possível clima bélico no Gre-Nal de domingo no Beira-Rio.

O clube demonstrou no documento preocupação com reiteradas manifestações em redes sociais, e lembrou de episódios recentes, como o apedrejamento do ônibus do Grêmio no clássico de 2022, quando Villasanti foi ferido e o jogo acabou sendo transferido.