Grêmio envia ofícios para Brigada Militar e Ministério Público por preocupação com clima hostil no Gre-Nal

Eduardo Gabardo

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Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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