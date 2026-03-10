Dupla Gre-Nal poderá ter número surpreendente de patrocínios nas camisas em 2026

Inter e Grêmio ainda não definiram patrocinadores principais. Renan Mattos / Agencia RBS

Inter e Grêmio ainda não fecharam com os principais patrocinadores das suas camisas para esta temporada. Os dois clubes mantêm negociações com possíveis novos parceiros em busca do melhor acordo financeiro possível.

Mas mesmo sem patrocinador master, as camisas da dupla Gre-Nal já contam com número alto de patrocinadores. Cada clube tem quatro anunciantes no uniforme. E o número deverá subir ainda mais nas próximas semanas, e poderá chegar a seis patrocinadores em cada clube.

Situação atual dos patrocínios das camisas da dupla Gre-Nal

Inter - Banrisul (costas), Cigame (costas), Unimed (costas) e KNN Idiomas (lateral). O patrocínio da Renner foi pontual apenas para as finais do Gauchão.

- Banrisul (costas), Cigame (costas), Unimed (costas) e KNN Idiomas (lateral). O patrocínio da Renner foi pontual apenas para as finais do Gauchão. Grêmio - Banrisul (costas), Unimed (costas), Havan (mangas) e Coral (peito).

O objetivo dos clubes é fechar ainda com o patrocinador master para a parte frontal da camisa. E, se houver possibilidade, também colocar um patrocínio na região dos ombros. Se isto acontecer, cada clube terá seis patrocinadores nesta temporada.