Contratações, patrocínio e Liga: as definições do Grêmio após o título gaúcho

Tricolor comemorou seu 44º título gaúcho neste domingo (8). Renan Mattos / Agencia RBS

Após confirmar o título gaúcho de 2026, a direção do Grêmio pretende avançar nos próximos dias em questões importantes, que envolvem montagem do grupo, definição de novo patrocinador e posição sobre as ligas.

Este é um resumo do que deverá acontecer a partir de agora:

Contratações:

O clube avalia o mercado, mas em princípio não deverá utilizar a janela dos estaduais. A tendência é que novas contratações possam acontecer na janela da metade do ano. A direção estuda a possibilidade de trazer um novo lateral-direito, e Martirena, do Racing, foi sondado. A aposta agora é na sequência de Nardoni e na estreia de Leonel Pérez.

Patrocínio máster:

No dia 18 de março o Grêmio apresentará o novo uniforme da New Balance. Mas é difícil que consiga até esta data anunciar o novo patrocinador máster. O prazo anunciado segue o final de março, mas sem uma garantia de que isto ocorrerá. A ideia é fechar, além do patrocínio máster, um outro patrocinador para a área dos ombros da nova camisa.

Liga:

O objetivo é continuar debatendo internamente esta semana a possibilidade da troca da Libra pela FFU. Se a alteração for confirmada pelo Conselho Deliberativo, o clube deverá ter o ingresso de quase R$ 100 milhões pelo adiantamento de cota de TV por ceder um percentual dos direitos de TV.