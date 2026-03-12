Como é a parceria do Porto com clube brasileiro; ex-Grêmio comanda o futebol

Objetivo do clube é desenvolver novos talentos no futebol brasileiro. Coimbra Porto / Instagram/ Divulgação

O Coimbra (MG) consolidado como clube formador no Brasil, tem desde 2025 uma parceria com o Porto-POR, e justamente por isso o clube passou a se chamar Coimbra FC Porto. Com o acordo de cooperação técnica, o objetivo é desenvolver novos talentos no futebol brasileiro.

O escolhido para ser o Head de futebol foi Eduardo Fernandes, que trabalhou no Grêmio como diretor das categorias de base entre 2018 e 2021, com títulos e um papel importante no trabalho de captação de talentos para o clube.

Também foi executivo de futebol do Camboriú, gerente das categorias de base do Coritiba e gerente da Vasco Academy. A coluna bateu um papo com ele para entender melhor o projeto:

Como funciona o projeto do Coimbra FC Porto? Como é o acordo de cooperação técnica?

O projeto Coimbra FC Porto é baseado em dois pilares principais. Existe um pilar financeiro , com repartição percentual dos direitos econômicos de atletas formados no clube, com o FC Porto recebendo uma participação pelo trabalho conjunto de desenvolvimento e prospecção.

E o pilar técnico e de intercâmbio, com intercâmbio de atletas. Selecionamos, no mínimo, 3 jogadores por semestre para realizar imersão nas categorias de base do FC Porto. Sobre metodologia, contamos com um coordenador técnico enviado pelo FC Porto, presente no dia a dia no CT Flávio Guimarães. Ele supervisiona a implementação fiel do caderno metodológico do Dragão, garantindo que todas as comissões técnicas apliquem os princípios e processos do clube português.

Essa parceria estratégica, firmada em 2025 e válida por 12 anos, inclui participação ativa do FC Porto em decisões estruturantes de formação, prospecção e gestão esportiva.

Profissional trabalhou no Grêmio, no Vasco e no Coritiba. Coimbra Porto / Divulgação

Quais são os objetivos para este ano?

Nossas metas para 2026 são ambiciosas e abrangem três frentes principais:

Reestruturação administrativa e operacional

Criação e aprimoramento de processos em todas as áreas, incluindo a implementação das categorias Sub-11 e Sub-12, nova politica de captação, ajustes no Departamento Médico, estrutura de recovery, supervisão técnica e demais setores de apoio.

Mercado de transferências

Colocar no mínimo 35 atletas no mercado nacional e internacional ao longo do ano. Em apenas dois meses, já negociamos a saída de 7 jogadores — um ritmo que demonstra o potencial da nossa base.

Desempenho esportivo

Profissional: acesso à Série A do Campeonato Mineiro como meta prioritária.

Categorias de base: ser campeão do interior na Sub-20 e, no mínimo, figurar entre os 4 melhores do estado em pelo menos 3 categorias.

Como a experiência em clubes como Grêmio, Coritiba e Vasco ajuda em um projeto como esse?

Minha trajetória em grandes clubes brasileiros (Grêmio, Coritiba e Vasco) e também no profissional do Camboriú FC me proporciona uma visão 360° das demandas do futebol moderno. Isso inclui captação e prospecção de talentos, gestão integrada de categorias de base e elenco profissional e administração de processos complexos em estruturas grandes e menores.

Essa bagagem é fundamental aqui no Coimbra FC Porto, pois enfrentamos desafios semelhantes: construir uma base sólida, gerir pessoas em diferentes níveis, implementar metodologias de excelência e equilibrar formação com resultados esportivos e financeiros.

Trabalhar em ambientes de alta pressão e exigência me preparou para liderar reestruturações, coordenar equipes multidisciplinares e tomar decisões estratégicas que impactam o curto, médio e longo prazo — exatamente o que este projeto de parceria com o FC Porto demanda.