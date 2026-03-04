Eduardo Gabardo

Eduardo Gabardo

Repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, cobriu quatro Copas do Mundo e 13 vezes vencedor do Prêmio ARI de Jornalismo.

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A situação contratual de dois titulares que deram a volta por cima no Grêmio

O agora lateral e atacante estão em boa fase no time titular

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