A situação contratual de dois titulares que deram a volta por cima no Grêmio

Direção pode avaliar renovação antecipada dos atletas. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória no Gre-Nal consolidou a recuperação de dois titulares do time do Grêmio. Pavon, novo dono da lateral-direita, e Amuzu, o melhor em campo na Arena.

O belga já vinha de boas atuações desde o final de 2025. Mas o fato é que hoje os dois estão afirmados na equipe.

Um ponto de atenção é que o contrato da dupla termina em dezembro deste ano. Por isso não será surpresa se até mesmo uma renovação antecipada for tratada pela direção gremista.

Em um início de ano de muitas saídas do grupo principal, estes são dois jogadores que poderão ficar mais tempo na Arena.