A reunião que será decisiva para o Grêmio definir o seu futuro na Libra

Jeff Botega / Agencia RBS

A direção do Grêmio tem pela frente uma reunião decisiva para definir o seu futuro na Libra. Está marcada para a próxima quarta-feira (18) no Rio de Janeiro uma reunião da liga. Na pauta, questões consideradas fundamentais pelo clube gaúcho.

Nos últimos dias a direção gremista avaliou seriamente a possibilidade de migração para a FFU. O motivo é o descontentamento com os rumos da Libra, a falta de protagonismo do Grêmio na liga, a falta de debate sobre os rumos do futebol brasileiro e questões financeiras.

Este movimento provocou uma reação entre os envolvidos. Existe dentro da Libra uma ideia de tentar segurar o Grêmio, atendendo os pedidos do clube. Também se trabalha novamente com a possibilidade de linha de crédito do Banco Daycoval, algo que é considerado importante.