A posição do Inter sobre o pedido que o Grêmio fez para a CBF

Direção colorada concorda com a presença de um representante da CBF no Beira-Rio. Camila Hermes / Agencia RBS

A direção do Inter se posicionou de forma oficial sobre o pedido feito pelo Grêmio, que enviou um documento para a CBF solicitando a presença de um representante da entidade no Gre-Nal de domingo (8) no Beira-Rio.

O motivo alegado pelo Tricolor é um possível clima hostil no estádio após as polêmicas de arbitragem no clássico da Arena.

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O Colorado, por sua vez, defende que suas manifestações recentes tiveram caráter institucional e que não houve qualquer tentativa de pressão sobre a arbitragem.

Ainda assim, a direção do Inter concorda com a presença de um representante da CBF no Beira-Rio e sugere também observadores da Conmebol e Fifa.

Veja a nota oficial do Inter

“O Sport Club Internacional tem se manifestado de forma transparente sobre lances e interpretações da arbitragem, sempre com o objetivo de contribuir para que as partidas sejam conduzidas com critérios claros. Em nenhum momento, qualquer manifestação pública de seus representantes refletiu intenção de intimidação ou condicionamento da arbitragem. As posições do Clube limitaram-se a apontar situações do jogo e a defender uma condução equilibrada das partidas, especialmente após o último clássico, no qual decisões equivocadas comprometeram o resultado.

O Internacional reforça o pedido de presença de um representante da comissão de arbitragem da CBF no estádio Beira-Rio e sugere ainda a presença de observadores da Conmebol e da FIFA, com o objetivo de garantir o protagonismo dos jogadores e evitar que erros ocorridos no último clássico se repitam."