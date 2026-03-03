A posição de Giovanni Luigi sobre a eleição do Inter

Giovanni Luigi, presidente do Inter entre 2011 e 2014, não pretende voltar a exercer este cargo no clube. O esclarecimento é importante, pois o seu nome foi especulado nas últimas semanas como um possível candidato para a eleição do final deste ano.
Conversei com Luigi, que garantiu que não será candidato à presidência. É claro que ele deverá se posicionar na eleição e poderá inclusive apoiar o candidato do seu grupo político. Mas não será ele o candidato.
O mandato de Alessandro Barcellos como presidente do Inter termina no final deste ano. Aos poucos, o ambiente político colorado começa a esquentar com as articulações para a definição dos candidatos.