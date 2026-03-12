A fase do Inter é tão ruim que até jogador dispensado marca golaço

O Inter comprou Ramón no início de 2025 por cerca de R$ 9 milhões. Depois de apenas 12 jogos, foi arquivado. Vitória / Divulgação

Ramón, fora dos planos da direção colorada, foi fundamental no empate que manteve o Vitória fora da zona do rebaixamento.

As coisas realmente não andam boas para o Inter. Em Belo Horizonte o time criou oportunidades, mas não marcou gol. Poderia ter conquistado um resultado melhor contra o Atlético-MG, mas perdeu por 1x0 e segue afundado na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com dois empates e três derrotas.

E para piorar, em Salvador, um jogador fora dos planos do Inter foi fundamental para o Vitória conquistar um ponto precioso contar o Bahia. O lateral-esquerdo Ramón marcou um gol por cobertura, e o Vitória chegou a 4 pontos, em 15° lugar no Campeonato Brasileiro.