Quem volta ao time do Grêmio para a final do Gauchão

Luís Castro terá reforços importantes no grupo do Grêmio para o Gre-Nal de domingo na Arena, que começará a decidir o título gaúcho de 2026.
Arthur, Tetê, Willian e Monsalve ficarão à disposição do técnico.
Arthur, Tetê e Willian poderão ser titulares. Se isto acontecer, esta poderá ser a escalação para o clássico: Weverton, Pavón, Gustavo Martins (Balbuena), Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Willian (Gabriel Mec); Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu.
A escalação deverá ser definida no treino de sexta-feira (27) no CT Luiz Carvalho. O Gre-Nal está marcado para domingo às 18hs.