O valor assustador da rescisão de Cuéllar com o Grêmio

A rescisão do contrato de Cuellar com o Grêmio está encaminhada. Já aconteceu o acerto entre as partes e o que falta agora é a troca de documentos e as assinaturas para oficializar a saída do volante do clube.
O valor da rescisão será ainda mais alto do que o projetado inicialmente. Isto porque Cuellar também tinha luvas atrasadas a receber.
Com as luvas e os salários até o final do vínculo o valor da rescisão deverá ficar na casa de R$ 16 milhões.
Pelo acerto o Grêmio terá um prazo maior para quitar esta quantia em várias parcelas e poderá terminar de pagar a conta em 2027.