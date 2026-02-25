O valor assustador da rescisão de Cuéllar com o Grêmio

Jogador não deve seguir no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A rescisão do contrato de Cuellar com o Grêmio está encaminhada. Já aconteceu o acerto entre as partes e o que falta agora é a troca de documentos e as assinaturas para oficializar a saída do volante do clube.

O valor da rescisão será ainda mais alto do que o projetado inicialmente. Isto porque Cuellar também tinha luvas atrasadas a receber.

Com as luvas e os salários até o final do vínculo o valor da rescisão deverá ficar na casa de R$ 16 milhões.