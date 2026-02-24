O relato que recebi sobre os treinos de Leonel Pérez e Nardoni

Nardoni deve ser regularizado na CBF nesta terça-feira. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Leonel Pérez e Nardoni, meio-campistas argentinos contratados pelo Grêmio, estão treinando normalmente no CT Luiz Carvalho. O objetivo é contar com a dupla na partida desta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Leonel Pérez já está regularizado, com o nome publicado no BID da CBF. Sobre Nardoni, a expectativa é de regularização nesta terça-feira.

O desempenho dos dois nos treinos vem chamando a atenção de quem acompanha as atividades. Leonel Pérez está se destacando pela combatividade na marcação, com elogios pela força nas divididas e capacidade no desarme.

Já Nardoni, além da marcação, chama a atenção pela qualidade com a bola no pé e chegada no campo adversário. Justamente por isso poderá ser aproveitado também mais adiantado.

No ambiente do Grêmio existe uma enorme expectativa pela utilização dos argentinos. Os treinos já estão deixando uma ótima impressão. Agora é esperar pelos jogos oficiais.