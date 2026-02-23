Grêmio toma decisão sobre o futuro de Cuéllar

Volante colombiano tem vínculo até dezembro de 2026 com o Tricolor. FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA

A direção do Grêmio já tomou a decisão de que não pretende continuar com Cuéllar no grupo de jogadores. A partir de agora o trabalho será para chegar a um acordo com o estafe do atleta para fechar a rescisão do contrato.

Como o colombiano não pretende sair, o clube fará uma proposta para parcelar a quantia que ele tem a receber.

Cuéllar, 33 anos, tem vínculo até dezembro de 2026 com o Grêmio. Nesta temporada jogou apenas 72 minutos, na partida contra o São José, no dia 15 de janeiro.

A informação sobre a decisão do Grêmio e o início da negociação para a rescisão de contrato do atleta foi apurada em conjunto com o repórter Rodrigo Oliveira.