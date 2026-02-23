Grêmio toma decisão sobre o futuro de Cuéllar

A direção do Grêmio já tomou a decisão de que não pretende continuar com Cuéllar no grupo de jogadores. A partir de agora o trabalho será para chegar a um acordo com o estafe do atleta para fechar a rescisão do contrato.
Como o colombiano não pretende sair, o clube fará uma proposta para parcelar a quantia que ele tem a receber.
Cuéllar, 33 anos, tem vínculo até dezembro de 2026 com o Grêmio. Nesta temporada jogou apenas 72 minutos, na partida contra o São José, no dia 15 de janeiro.
A informação sobre a decisão do Grêmio e o início da negociação para a rescisão de contrato do atleta foi apurada em conjunto com o repórter Rodrigo Oliveira.
Após voltar da folga de Carnaval no Rio de Janeiro com virose, Cuéllar deverá se reapresentar no início desta semana no CT Luiz Carvalho. Por enquanto, apenas para treinar, enquanto aguarda a definição da sua saída do clube.