Grêmio terá nova data de votação para decisão sobre mudança da Libra para FFU

Mudança de data foi uma decisão do presidente Odorico Roman. Jeff Botega / Agencia RBS

A reunião do Conselho Deliberativo que decidirá se o Grêmio sairá da Libra, migrando para o Futebol Forte União (FFU) será no dia 17 de março.

A data inicial era 5 de março. A informação que recebi é de que a mudança de data foi uma decisão do presidente Odorico Roman, com o objetivo de seguir discutindo a questão com grupos políticos e conselheiros.

A ideia é que os conselheiros tenham acesso a todas as informações, para que possam tomar a melhor decisão no dia 17 de março.

A avaliação interna é de que a relação com a Libra não está boa, com acúmulo de problemas, como falhas contratuais, postura do Flamengo e falta de discussão sobre o rumo do futebol brasileiro.