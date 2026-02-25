Grêmio pretende sair da Libra; saiba o próximo passo e como será o acordo de antecipação de R$ 109 milhões

O Grêmio pretende sair da Libra e fazer a migração para o Futebol Forte União. O motivo é a insatisfação com os rumos da Libra.
Como divulgado mais cedo pela coluna, o clube percebe na Libra uma ausência de debates e discussões sobre estrutura e futuro do futebol brasileiro. Também gera incômodo a postura do Flamengo e a diminuição de receitas em relação ao acordo inicial.
Um exemplo é que neste Campeonato Brasileiro, com o acesso do Remo, os integrantes da Libra receberão uma quantia menor. Por uma falha na formulação contratual, o mesmo valor terá de ser dividido, mas agora com um clube a mais para receber a cota.
A direção do Grêmio discute internamente os próximos passos. A questão será levada em breve para votação do Conselho Deliberativo do clube. Será preciso a aprovação para trocar a Libra pelo Futebol Forte União.
Modelo do acordo
Uma questão importante é que para entrar no Futebol Forte União é obrigatório realizar a mesma operação dos demais clubes da liga, antecipando 10% da receita de TV pelos próximos 50 anos.
Desta maneira o Grêmio receberá R$ 109 milhões nas próximas semanas se a troca for aprovada pelo Conselho. O objetivo é utilizar toda a quantia para pagar dívidas e deixar o clube saudável financeiramente.
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