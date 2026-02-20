Grêmio negocia saída de Cristaldo

Argentino soma 165 jogos pelo Grêmio, com 28 gols e 23 assistências. Renan Mattos / Agencia RBS

A direção do Grêmio iniciou tratativas com o estafe do meia Cristaldo para tentar viabilizar a saída do jogador. Por enquanto as conversas estão em estágio inicial, mas com possibilidade de avanço.

O contrato do argentino termina em dezembro de 2026. Uma das alternativas estudadas é a rescisão do contrato, como ocorreu com outros jogadores do elenco.

Desde que foi contratado do Huracán, Cristaldo soma 165 jogos pelo Grêmio, com 28 gols e 23 assistências.